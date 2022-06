Watch more News on iWantTFC

Masayang-masaya si Cenry Diaz Santiago nang malaman niya na siya ang naging topnotcher sa katatapos lang na Dentistry Licensure Examination.

Kuwento niya sa TeleRadyo, noong araw na nakatakdang lumabas ang resulta ay ginawa niya ang lahat para mabawasan ang kaniyang kaba.

“Nung bandang mga 3 p.m. po nag-decide ako na mag-replay ng Mass at saka rosary, tapos right after kong mag-rosary chineck ko muna po yung phone ko kasi baka mamaya may result na, ganyan. Pero nung pag-check ko po ng phone ko, may 2 notification,” ani Santiago.

“First po may nag-send sakin ng list of passers na nandoon po yung name ko, so 'yung sense of relief po talaga 'yung una kong na-feel tsaka po saya kasi, pagod na pagod po talaga ako nung boards,” dagdag niya.

“Ang prayer ko po talaga noon, sabi ko, Lord, ayoko nang maulit ‘to lahat. Parang hindi ko na kaya, pagod na ‘ko.”

Nang malaman na niya na siya ang topnotcher ang nasabing exam, agad na tinawagan ni Santiago ang kanyang mga magulang.

Ayon sa bagong dentista, nahirapan siya sa naging exam.

“Iyak lang po ako nang iyak after ng theoretical exam. Tapos, 'yun po kasi 'yung problem, 'yun po kasi 'yung mahirap sa boards. Hindi mo alam kung tama ba yung sinagot mo, ‘di mo alam kung ano yung lalabas.”

Nakakuha ng 82.77 percent na rating si Santiago sa nasabing exam. Nagtapos siya ng pag-aaral sa Centro Escolar University sa Maynila.

— TeleRadyo, 7 Hunyo 2022