Hinatulang guilty ang isang pulis at isang dating taga-National Bureau of Investigation sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Koreano na si Jee Ick-joo noong 2016. Pero inabsuwelto naman ng korte ang itinurong utak ng krimen. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Martes, 6 Hunyo 2023