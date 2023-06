Pagbabawas sa single-use plastic itinutulak

Watch more on iWantTFC

Libo-libong tonelada ng plastic na basura ang nakokolekta araw-araw. Epekto ito ng laganap at maling pagtapon sa single-use plastic kaya naman may panawagan ang Department of Environment and Natural Resources sa publiko. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Martes, 6 Hunyo 2023.