NBI nagrekomenda ng mga kaso kaugnay sa Mindoro oil spill

Watch more on iWantTFC

Nagrekomenda na sa Department of Justice ang National Bureau of Investigation ng mga kasong maaaring isampa laban sa may-ari ng MT Princess Empress, na lumubog at nagdulot ng oil spill sa Oriental Mindoro. Kasama rin sa rekomendasyon na kasuhan ang ilang opisyal ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Martes, 6 Hunyo 2023