KILALANIN: Bagong DOH secretary na si Ted Herbosa

Watch more on iWantTFC

Nanumpa na bilang bagong Department of Health Secretary si Dr. Teodoro "Ted" Herbosa, na dati na ring nagsilbi sa kagawaran at adviser ng National Task Force for COVID-19. Bagaman may sumusuporta, nagpahayag din ng pangamba ang ilang grupo sa kaniyang pagkakahirang. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Martes, 6 Hunyo 2023