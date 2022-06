Watch more News on iWantTFC

MANILA – Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda ang ilang tricycle driver mula sa pamahalaan, ayon sa isang grupo.

Ayon kay Ariel Lim, national convenor ng National Public Transport Coalition, iniinda rin ng mga drayber ang liit ng tulong pinansiyal na nakalaan para sa kanila.

“Yung ayuda nga po, hanggang ngayon sa tricycle, wala pa eh. Wala pa rin po. Yung mga motorcycle ride taxi natin, e nakakuha ng P6,500. Yun ang kinekwestiyon namin, bakit ang triciycle P500?”

“Ang layo po doon sa motorcycle taxi na halos pareho naman kami ng takbo.”

Aniya, ikinasasama nila ng loob na inuna ang mga motorcycle delivery rider na may record sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, bago ang mga drayber ng tricycle na may record sa mga lokal na pamahalaan.

Matagal nang nangangalampag ng ayuda ang mga nasabing drayber dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo.

Sabi ni Lim, hindi na nila alam ang gagawin gayong tataas na naman ng higit P6 ang presyo kada litro ng diesel simula Martes, June 7.

“Ito pang pagtaas ng P6, paano naman ang tricycle? Ngayon kakalampagin pa namin sila. Nung binaba nila tumahimik kami dahil nag-aantay kami. Pero ngayon nung nag-iingay na naman kami inuna nila yung mga may records sila sa LTFRB, pero papaano naman po yung mga ang record nasa local government?”

--TeleRadyo, 6 June 2022