Hanggang alas-singko ng hapon na lamang nitong Lunes mananatiling bukas ang Quirino Grandstand Field Hospital sa Maynila.

Kaya muling hinimok ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang publiko na pumunta sa Quirino Grandstand para samantalahin ang kanilang drive thru vaccination at drive thru testing.

Maliban sa mga taga Maynila, pwede rin kasing magpabakuna dito ng booster shot ang mga residente mula sa ibat ibang lungsod.

Noong ika labing tatlo ng Enero unang umarangkada ang 24/7 vaccination sa naturang lungsod.

Ayon sa Manila public information office, sa loob ng halos 5 buwan, umabot sa mahigit 85,000 indibidwal ang nabakunahan dito.

Hindi nilinaw kung ano ang dahilan ng pagsasara ng nabanggit na testing at vaccination center.

Patuloy naman ang operasyon sa 44 health centers, 6 district hospitals at 4 na mall.

Sa kabuuan pumalo na sa higit 3.4 million vaccine doses ang naiturok ng Manila Health Department.