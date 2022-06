Watch more News on iWantTFC

Huling araw na ng COVID-19 vaccination drive-thru site sa Quirino Grandstand sa Maynila. Muli namang nanawagan ang Department of Health at isang eksperto na magpabakuna at booster na ang mga kuwalipikado matapos matukoy sa bansa ang bagong omicron subvariant. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Lunes, 6 Hunyo 2022