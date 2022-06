Watch more News on iWantTFC

Naisip ninyo na ba kung anong mga gulay ang bibilhin ninyo pang-ulam?

Kung hindi pa, 'wag kayong mag-alala dahil hatid sa inyo ng social enterprise na Rural Rising Philippines ang box all you can vegetables tampok ang 20 klase ng gulay.

Sa halagang 699 pesos, bibigyan ka ng isang box na kayang magkarga ng hanggang 15 kilo. Pwede mo itong punuin ng mga paborito mong gulay sa loob ng sampung minuto.

Ang mga gulay dito, fresh na fresh at first class dahil inalagaan ito ng mga magsasaka natin mula sa iba't ibang dako ng pilipinas, gaya ng Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Cagayan, Cordillera at iba pa.

Bukod sa mga gulay, tampok din ang mga prutas tulad ng mga pinya mula Camarines Norte, melon mula sa Tarlac at mangga mula Guimaras.

Ayon sa Rural Rising Philippines, kung icocompute mo, mas mababa ng kalahati ang presyo ng mga ito sa Balintawak at Divisoria. Panalo na ang mga consumer, panalo pa ang mga magsasaka.

Gagaganapin ang box all you can event sa june 12, sa Market Market!

Pumunta lang sa Facebook page ng Rural Rising Philippines at hanapin ang link para makapagpareserve ng inyong slot at para makita ang iba pang petsa ng event.