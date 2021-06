Bakit maraming Pinoy ang nag-aalinlangang magpabakuna vs COVID-19?

Watch more in iWantTFC

Aminado ang Department of Health na marami pa ring Pilipino ang may pag-aalinlangan na magpabakuna. Pangunahin pa rin umanong dahilan ng marami ang posibleng side effects sa bakuna, negatibong impormasyon na lumalabas sa social media at pagdududa sa efficacy nito. Nagpa-Patrol, Zandro Ochona. TV Patrol, Linggo, 6 Hunyo 2021