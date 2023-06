Watch more on iWantTFC

Tiniyak ng isang opisyal ng Chinese Embassy sa Maynila na magpapatuloy ang ugnayan ng Pilipinas at China dahil maliit na bahagi lang aniya ng relasyon ng Maynila at Beijing ang isyu ng South China Sea at West Philippine Sea. Isinulong naman ni Defense Officer-in-Charge Carlito Galvez ang Code of Conduct at pag-iral ng batas para sa mapayapang pagresolba ng alitan sa pinag-aagawang dagat. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Lunes, 5 Hunyo 2023