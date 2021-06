Party-list groups na na-red tag, di basta matatanggal sa Comelec list sa 2022 elections: spox

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tiniyak ng Commission on Elections (Comelec) na dadaan sa proseso at hindi basta-basta matatanggal ang isang na red tag na party-list group sa paglahok sa halalan sa 2022.

“Sa mga nare-red tag, tandaan natin kunwari may party-list organization at may gustong magpatanggal, may proseso para d'yan. Kailangang dumaan kayo sa proseso sa Comelec,” pahayag ni Comelec spokesperson James Jimenez.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Jimenez na dapat ay magsampa muna ng reklamo sa Comelec laban sa isang party-list group at magkakaroon ng pagdinig para dito nang mabigyan ng pagkakataon ang grupo na depensahan ang sarili.

“'Yung Comelec ang magde-decide kung na-violate ba nila 'yung mga panuntunan ng pagiging partylist organization. Hanggang walang nakikitang ganung klaseng determinasyon ang Comelec hindi po matatanggal ng basta-basta ang isang party-list organization,” sabi ni Jimenez.

Matatandaang may ilang party-list groups na inakusahang front organization ng mga rebeldeng komunista, bagay na mariin nilang itinanggi.

LINK

https://news.abs-cbn.com/news/02/09/21/enough-is-enough-party-list-urges-govt-to-stop-red-tagging-youth

Samantala, posible naman aniyang dumami pa ang makasali sa listahan ng partylist organizations na lalahok sa 2022 electionss.

“Right now, there are 200 organizations trying to get accreditation as party-list groups. Obviously, hindi lahat 'yan mapagbibigyan. Pero you can expect na may mapagbibigyan. Wala naman tayong maximum number of partylist organizations. Ang possibility is that baka nga dumami pa. In the last elections more than a hundered na tayo,” sabi ni Jimenez.

- TeleRadyo 5 Hunyo 2021