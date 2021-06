Ilang negosyo apektado ng umiiral na MECQ sa Davao City

Watch more in iWantTFC

Ipinapatupad na ang modified enhanced community quarantine sa Davao City. May mga natuwa pero may mga negosyo ring apektado. Ipinapatupad din ang local lockdown sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nagpa-Patrol, Hernel Tocmo. TV Patrol, Sabado, 5 Hunyo 2021