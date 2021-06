Antas ng polusyon sa iba’t ibang bahagi ng Manila Bay susukatin ng DENR

Watch more in iWantTFC

Nag-inspeksyon ang Department of Environment and Natural Resources sa mga barko at iba pang sasakyang dagat na nakadaong sa Manila Bay na nagtatapon ng maruming tubig na nagiging sanhi rin ng polusyon sa lugar. Nagpa-Patrol, Anjo Bagaoisan. TV Patrol, Sabado. Hunyo 5, 2021.