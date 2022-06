Watch more News on iWantTFC

Hindi na maaaaring magamit ang mga bakuna at gamot kontra COVID-19 at aalisin na rin ang mga insentibo at benepisyo ng mga health worker kung aalisin na ang state of calamity dahil sa pandemya, ayon sa Department of Health. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Sabado, 4 Hunyo 2022.