National University naghahanda na para sa limited face-to-face classes

Naghahanda na ang National University (NU) para sa limitadong face-to-face classes matapos payagan ng Commission on Higher Education (CHED) at ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Sabi sa TeleRadyo ni Dr. Renato Carlos Ermita Jr., pangulo ng NU, kabilang sa pwede nang magkaroon ng face-to-face classes ay ang kanilang 3rd at 4th year medical technology at nursing students na kailangan ng laboratory classes.

- TeleRadyo, 4 Hunyo 2021