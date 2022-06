Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Isang bentahan umano ng ilegal na droga sa loob ng isang tricycle ang nabisto ng mga awtoridad sa isang checkpoint sa Quezon City.

Sa kuha ng CCTV ng Barangay Maharlika, makikitang dumaan sa checkpoint ang tricycle kung saan sakay ang apat na lalake.

Napansin ng mga pulis sa checkpoint na hindi mula sa lungsod ang tricycle kaya pinara ito at pinatabi, at isinailalim sa standard search.

Nakumpirma na ito ang tricycle na sinabi ng isang confidential informant at bumulaga sa mga pulis ang mga sachet ng hinihinalang shabu na may halagang P6,800, at isang sachet ng marijuana.

Inaresto ang apat na sakay ng tricycle na pawang mga taga-Maynila; ang isa sa kanila ay taga-Batangas.

Dinala ang mga nakumpiskang kontrabando sa Quezon City Police District Forensic Unit habang nakakulong ang mga suspek sa QCPD Station 1 sa La Loma.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspek. – Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News