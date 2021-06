Ilang opisyal ng PNP, dumalaw sa unang gabi ng burol ng lolang pinaslang

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Dumalaw si Philippine National Police chief Guillermo Eleazar kasama ang ibang matataas ng opisyal nito sa unang gabi ng lamay para kay Lilibeth Valdez na pinatay ng isang lasing na pulis sa Fairview sa Quezon City.

Ilang minuto rin na nagtagal sa burol si Eleazar at nakipag-usap sa pamilya ni Valdez.

Ayon sa mga kamag-anak ng biktima, tiniyak ni Eleazar na matatanggal sa serbisyo, makakasuhan at makukulong ang pulis na bumaril sa kanilang kaanak.

Bukod kay Eleazar, dumalaw din sa burol si Brig. Gen. Antonio Yarra, district director ng Quezon City Police.

Kontento naman umano ang mga kaanak sa kung paano hinahawakan ng pulilsya ang kaso, lalo na’t ngayon naghihintay na lamang ng commitment order ang pulis na bumaril para mailipat ng kulungan.

Patuloy naman ang pamilya sa pananawagan ng pinansiyal na tulong, dahil bagamat may sumagaot ng burol at pagpapalibing ay nawalan pa rin sila ng source of income dahil ang biktima ay nagtatrabaho pa rin para mabuhay ang kaniyang mga anak at mga apo.

Inilipat ang burol sa Ascension Chapel sa Good Shepherd Cathedral para masunod ang minimum health protocols para maiwasan ang siksikan.

Dalawang araw lamang ang ibinigay sa kanila para paglamayan ang kanilang ina at nakatakda rin ilibing sa Biyernes sa Bagbag Cemetery sa Novaliches. — TeleRadyo 3 Hunyo 2021