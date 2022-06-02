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Pharmally officials Mohit Dargani, Linconn Ong released from jail

ABS-CBN News

Posted at Jun 02 2022 10:30 PM

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Two detained officials of controversial pharmaceutical firm Pharmally walked free months after they were cited in contempt by the Senate.

That's for their supposed refusal to cooperate with an investigation into the government's allegedly overpriced pandemic supply deals. - The World Tonight, ANC, June 2, 2022
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