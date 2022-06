Ilang Pinoy piniling manatili sa Sri Lanka sa gitna ng economic crisis

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Piniling manatili ng ilang Pilipino sa Sri Lanka sa gitna ng krisis pang-ekonomiyang nararanasan doon.

Ayon kay Association of Filipinos in Sri Lanka president Wilma Agcaoili, marami ang hindi nagpalista sa repatriation program ng pamahalaan.

"Ang problema lang po namin is, as in sobrang mahal ng bilihin ngayon, which is hindi lang nag-doble kundi nag-triple 'yung mga prices," aniya sa panayam sa TeleRadyo, Huwebes.

Hindi muna uuwi ng Pilpinas si Agcaoili dahil walang trabahong naghihintay sa kaniya. May asawa siyang Sri Lankan at tatlo ang kanilang anak.

"Kung magii-stay kami sa Pilipinas, aasa kami sa asawa ko, mas mahihirapan siya," aniya.

Inaantay pa nila ang pangako ng Philippine government na $300 financial assistance para sa mga Pilipinong apektado ng economic crisis sa Sri Lanka.

"Inaamin namin na talagang naapektuhan po kami sa pagbagsak ng ekonomiya sa Sri Lanka but nakaka-surive naman po kami. 'Yun nga lang, sobrang mahal [ng mga bilihin]," ani Agcaoili.

Sa kasalukuyan, nasa 25 Pilipino ang nagpalista sa repatriation program ng bansa, ayon sa Philippine Ladies Association in Sri Lanka.

Nagkasa ng repatriation program ang Pilipinas sa Sri Lanka matapos mabangkarote ang bansa. Ngayon, limitado ang mga supplies doon at lumobo ang presyo ng pagkain, gamot at petrolyo.

Sa tala ng Department of Foreign Affairs, mayroong 581 Pilipino sa Sri Lanka.