2 nagtangkang magnakaw ng motorsiklo tiklo sa Maynila

MAYNILA – Dalawa ang arestado sa isang checkpoint sa lungsod na ito matapos nilang tangkaing nakawin ang motorsiklo.

Nahuli ang mga suspek na pawang 19 at 22 anyos sa kanto ng Yuseco St. at Oroquieta St. sa Barangay 346 sa Sta. Cruz.

Ayon sa MPD, nagkaroon ng kaunting habulan at nang maabutan nila ang mga suspek, nalamang walang papeles ang gamit nilang motorsiklo.

Bukod sa wala rin silang mga lisensya, narekober sa kanila ang isang kalibreng .38 na baril at dalawang pick lock na ginagamit umano nila sa pangangarnap ng motor sa Caloocan, Navatos, Malabon at Maynila.

Ayon kay Police Lt. Col. John Guiagui, station commander ng MPD Station 3, naaktuhan ang mga suspek ng pag-carnap ng motor sa Barangay 82, Zone Tondo nitong May 6 kung saan pulis ang may-ari ng ninakaw na motor; sa Barangay 403, Sampaloc nitong May 13 kung saan sinipa ng mga suspek ang manibela ng isang motorsiklo para masira ang lock nito; at sa Sampaloc din nitong May 17.

Ayon sa mga suspek hanggang dalawang motorsiklo ang ninanakaw nila kada linggo kung saang kumikita sila ng hindi bababa sa P4,000 kada motorsiklo.

Pagkakuha ng motor, ididiretso nila ito sa katayan ng motor para ibenta ang mga piyesa.

Ayon sa mga suspek, mula alas-10 ng gabi hanggang alas-2 ng madaling araw sila nag-iikot sa mga target area para magnakaw.

Subject sa followup operation ng MPD ang binabagsakan ng mga suspek at ang middleman na binebentahan ng mga ito sa mga piyesa mula sa nakaw na motor. – Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News