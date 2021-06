Mga truck at bus, stranded sa Matnog port dahil sa bagyong Dante

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Umabot sa kabuang 177 ang bilang mga sasakyan na stranded ngayon sa pantalan sa bayan ng Matnog sa Sorsogon dahil sa bagyong Dante.

Ayon kay Achilles Galindes, acting division manager ng Philippine Ports Authority (PPA) sa Matnog, Martes pa lang ng madaling araw ay nagpalabas na ng advisory ang Philippine Coast Guard na ipinagbabawal ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat dahil itinaas na ang storm signal sa Northern Samar at sa parte ng Sorsogon.

“Sa ngayon, nakapagtala kami ng 90 units ng trucks, humigit-kumulang 80 units ng light vehicles at pitong bus. Ito pong mga ito ay nasa labas ng port dahil nagiging parte na ng protocol natin na kapag may bagyo tayo alam naman po natin na unang-unang tinatamaan lalo na ng storm surge ay ang ating mga pantalan,” sabi ni Galindes.

Sa highway na may layong dalawa hanggang tatlong kilometro mula sa pantalan nakaparada ang mga stranded na sasakyan.

“Sa pakikipag-ugnayan natin sa ating local government unit at sa mga kapulisan ito po ay binigyan ng safer place doon sa labas, sa highway siguro mga more or less 2 to 3 kilometers away from the port, at ito naman po ay binabantayan at pinapangasiwaan ng mga kapulisan,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo.

- TeleRadyo 2 Hunyo 2021