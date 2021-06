Eksperto may agam-agam sa pagbiyahe ng mga taga-NCR Plus sa MGCQ areas

Watch more in iWantTFC

May bahagyang pagtaas ng average COVID-19 cases sa bansa, ayon sa isang grupo ng mga eksperto. Dahil dito, may agam-agam ang isang infectious disease expert sa pamamasyal ng publiko mula NCR Plus papunta sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quarantine. Muli namang hinikayat ang publiko na magpabakuna lalo't may mga ulat na hindi bumabalik ang ilan para sa kanilang second dose. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Miyerkoles, 2 Hunyo 2021