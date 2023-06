Teves muling sinuspende sa Kamara

Watch more on iWantTFC

Bukod sa patuloy na pag-absent nang walang pahintulot sa Kamara, isinaalang-alang din ng House Committee on Ethics and Privileges ang tangkang paghingi ng political asylum sa ibang bansa ni Negros Oriental 3rd District Rep. Arnolfo Teves Jr. sa desisyong suspendehin at tanggalan ng komite ang kongresista. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Huwebes, 1 Hunyo 2023