Pulis tiklo sa panghahalay umano ng binata sa Las Piñas

Arestado ang isang pulis matapos manghalay ng menor de edad sa loob mismo ng presinto sa Las Pinas.

Sa loob mismo ng opisina sa tabi ng presinto umano inabuso ang binata.

Ayon sa Las Pinas PNP, nagsasagawa ng pangangaral ang ina ng biktima sa Police Substation 1 sa Las Pinas dahil siya ang designated pastor para sa weekly bible study sa istasyon.

Kasama niya noon ang anak na lalaki.

Nang matapos ang bible study at sa paguwi ng mag ina, laking gulat raw ng ina sa isinumbong sa kanya ng anak.

Ang sumbong, hinawakan umano siya sa maseselang bahagi ng kanyang katawan ng isang pulis na may ranggong Police Staff Master Sergeant sa nasabing istasyon.

Agad nagsumbong ang nanay ng biktima kay Col. Jaime Santos, ang hepe ng Las Pinas police.

"Ang sabi ng nanay hinawak hawakan. But when I personally interviewed her son, mas malalim dun yung ginawa. We don't tolerate yung ginawa," ani Santos.

Matapos marinig ni Colonel Santos ang sumbong agad niyang ipinaaresto ang 51 anyos na tauhan sa kabaro na SWAT

Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang inirereklamong pulis.

Kapag gumulong ang kaso posible siyang matanggal sa serbisyo at mawalan pa ng benepisyo.