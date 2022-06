Mga pribadong ospital pumalag sa alegasyon ukol sa 'downcasing'

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Pumalag ang isang grupo ng mga pribadong ospital sa mga ulat na umano'y natanggap ng Philippine Health Insurance Corp. ukol sa "downcasing" o ginagawang simple ang malalang sakit para mabayaran ng ahensiya.

"Kung talagang meron silang nakikitang ganiyan, eh 'di gawin nalang kung ano ang nararapat gawin," ani Private Hospitals Association of the Philippines Inc. President Dr. Jose Rene De Grano sa panayam sa TeleRadyo ngayong Miyerkoles.

"Huwag nilang lahatin na ang ibig sabihin, parang pinapalabas nila na lahat ng ospital gumagawa niyan, samantalang hindi naman po ganun."

Sa hearing ng House North Luzon Growth Quadrangle committee nitong Martes, ibinahagi ni PhilHealth vice president for Area 1 Walter Bacareza ang mga alegasyon ukol sa downcasing.

"Marami kaming naririnig na ganoon. Noong unang panahon, ang tawag diyan upcasing. 'Yung simple, ginagawang grabe. Ngayon, nababago na. Downcasing naman. 'Yung grabe, ginagawang simple," aniya.

Ipinaliwanag ni De Grano na posibleng magkaiba ang evaluation ng claims sa pamamagitan ng mga doktor at PhilHealth evaluators.

"Mga doktor, sila ang nakakakita ng mga pasyente. Itong evaluator, nakaupo lang ho 'yan sa kanilang desk. Tsinetsek nila chart, tsinetsek lang kung ano ang nakasulat dun," aniya.

Para kay PhilHealth Executive Vice President and Chief Operating Officer Eli Dino Santos, dapat kasuhan ang mga gumagawa ng downcasing.

"The recourse is to file cases against the health-care providers for under deducting the benefits of a member and claiming a larger amount as claims by the provider," aniya sa hearing sa Kamara.