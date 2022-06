5 appointees ni Duterte bigong makumpirma ng CA

Watch more News on iWantTFC

Tuluyan nang tinuldukan ng Commission on Appointments ang tsansang makumpirma ang 5 appointees ni Pangulong Duterte sa Commission on Elections, Commission on Audit at Civil Service Commission. Hindi natuloy ang pagdinig dahil kulang ang quorum. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Miyerkoles, 1 Hunyo 2022