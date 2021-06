Service contracting, sagot ng LTFRB sa kulang sa kita ng mga jeepney driver

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ilang mga tsuper na kinukulang pa rin ang kita sa pagbiyahe ngayong pandemya ang nagpahayag na umano ng interes na makilahok sa service contracting ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), ayon sa grupong Commonwealth Transport Service and Development Cooperative.

Ayon kay Aida Jumawan, general manager ng naturang grupo, nakapagpulong na sila kasama ang ilang opisyal ng LTFRB nitong nakaraang Huwebes kung saan naihain nila ang mga hinaing ng kanilang mga driver.

“Friday po nag send na po sila ng mga requirements na aming ipi-fill up para maproseso na agad yung mga hinaing ng mga drivers tungkol sa ayuda at sa kanilang pagbiyahe na isasama sila sa service contracting para sa ganun yung kakulangan sa kita ay mapunuan naman sa pamamagitan ng service contracting,” pahayag ni Jumawan sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Paliwanag ni Jumawan, layunin ng service contracting na punang ang kakulangan sa kita ng mga drivers.

“May apps na io-onboard mga driver doon, ipapasok sila doon pipirma ng kontrata. Pag nag biyahe may apps sa kanilang cellphone mamomonitor kada byahe ng driver so kada per kilometer merong babayaran si LTFRB doon na hindi ako sigurado kung magkano. Kung byahe lang nang byahe ang driver ke wala siyang sakay ke meron, nasa monitor po yun, mabibilang ng LTFRB kung ilang byahe siya sa isang araw yun po ata ang babarayan ni LTFRB, yung kakulangan,” sabi niya.

Sa Miyerkoles naman magsasagawa muli ng isang virtual meeting para sa orientation ng service contracting. May mga driver na umano siyang nakausap na nagpaabotng intensiyong makasama dito.

- TeleRadyo 1 Hunyo 2021