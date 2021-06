Hagupit ng Bagyong Dante ramdam sa Mindanao, Eastern Visayas

Watch more in iWantTFC

Nakakaranas ng ulan at malakas na hangin ang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas dahil sa Bagyong Dante. Naghahanda naman ang ilang mga taga-Albay sa posibleng pananalasa ng bagyo. May ilang stranded na pasahero sa mga pantalan sa Bicol. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Martes, 1 Hunyo 2021