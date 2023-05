Radio broadcaster, patay sa pamamaril ng riding-in-tandem

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Isang radio broadcaster ang patay matapos mabaril ng riding-in-tandem sa Calapan City, Oriental Mindoro.

Magbubukas sana ng kanyang tindahan sa C5 Road, Barangay Sta. Isabel ang biktimang si Chris Bonduquin bandang 4:30 a.m. nitong Miyerkules nang pagbabarilin ng riding-in-tandem.

Kaagad na namatay ang biktima sanhi ng dalawang tama ng bala sa kanyang dibdib.

Nakatakas ang drayber ng motorsiklo.

Si Bonduquin ang may-ari ng MUX online radio sa Calapan City, at host ng programang "Balita at Talakayan." May programa din siya sa DWXR 101.7 Kalahi FM.

Patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng Calapan City Police.

--ulat ni Noel Alamar