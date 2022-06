Motorcycle rider, patay matapos sumalpok sa nakahintong dump truck

Watch more News on iWantTFC

Dead on the spot ang isang rider matapos sumalpok sa nakahintong dump truck sa may Old Sta. Mesa, Manila nitong Lunes.

Sa imbestigasyon ng Manila Traffic Enforcement Unit, parehong bumabaybay ang motor at isang SUV sa kahabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard sa kanto ng Old Sta. Mesa, nang sumagi ang motor sa likod ng SUV.

Sa lakas ng impact pagkakasagi, natumba patagilid ang motor at tsaka sumalpok ang rider nito sa nakahintong dump truck.

Malaking pinsala ang idinulot nito sa ulo at katawan ng rider na dahilan ng kaniyang pagkakasawi.

Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang insidente.

ABS-CBN News, May 31, 2022