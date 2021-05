Kaso ng COVID-19 sa Iloilo City tumataas pa rin

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy na tumataas ang bilang ng mga may COVID-19 sa Iloilo City matapos higit 100 bagong kaso sa nakalipas na 5 araw ang naitala.

"Tumataas pa rin. Hindi lang sa amin, including the province, including some other provinces of Region 6," ani Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo ngayong Lunes.

Nakapagtala ang Iloilo City ng 101 na kaso ng COVID-19 noong Mayo 26; 114 noong Mayo 27; 120 noong Mayo 28; 107 noong Mayo 29; at 101 noong Mayo 30.

Kasalukuyang nasa modified enhanced community quarantine ang lungsod kung saan nasa 1,489 ang aktibong kaso ng coronavirus, as of Mayo 30.

Sa kabuuan, nakapagtala na ng 7,349 na COVID-19 cases ang Iloilo City simula ng pandemya. Nasa 6,078 ang gumaling sa sakit habang 199 ang namatay.

Para kay Treñas, kailangang i-extend ang quarantine restrictions sa siyudad para maagapan ang pagkalat ng sakit.

"Kasi medyo tumataas pa rin kaso namin. Punuan ang mga ospital at saka kung magka-COVID ka, wala ka nang pupuntahan," aniya.

Inaasahang ilalabas Lunes ng gabi ang bagong quarantine restrictions sa bansa.

Patuloy naman ang pagbabakuna ng lokal na pamahalaan laban sa sakit. Kamakalian, nakatanggap ng 10,000 doses ng COVID-19 vaccine ang Iloilo City at nasa 2,000 katao ang target na babakunahan ng siyudad ngayong Lunes.