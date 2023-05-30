Mga taga-Cagayan na lumikas sa Bagyong Betty inayudahan
ABS-CBN News
Posted at May 30 2023 07:22 PM
PatrolPH, Tagalog news, TV Patrol, Cagayan
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