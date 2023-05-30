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Mga taga-Cagayan na lumikas sa Bagyong Betty inayudahan

ABS-CBN News

Posted at May 30 2023 07:22 PM

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Maagap na naghanda ang mga taga-Cagayan province para sa Bagyong Betty. Maaga ring naghatid ng tulong ang ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya sa mga residenteng pansamantalang iniwan ang kani-kanilang tahanan. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Martes, 30 Mayo 2023

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