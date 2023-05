Call center agent hinoldap sa QC, 2 suspek tiklo

Watch more on iWantTFC

Natangay sa biktimang call center agent ang kanyang mamahaling cellphone at wallet na naglalaman ng P3000 makaraang holdapin ng 2 suspek sa Barangay Culiat, Quezon City.

Kwento ng biktima, hinihintay niya ang kanyang asawa na susundo sa kanya nang mangyari ang krimen.

Bigla umano siyang tinutukan ng patalim ng isang suspek kung kayat hindi na nakapalag at ibinigay sa mga ito ang mga personal na kagamitan.

Nang makalayo ang mga suspek sakay ng isang motorsiklo, saka siya nagsisigaw para humingi ng saklolo.

Agad naman siyang narinig ng mga otoridad na malapit lang sa pinangyarihan ng krimen kaya nahabol ng mga ito ang isa sa mga suspek.

Nagkasa naman ang QCPD Culiat station ng follow-up operation at natunton ang isa pang suspek sa Rodriguez, Rizal.

Narekober sa naturang suspek ang isang baril na kargado pa ng mga bala, pati na ang ginamit na patalim sa panghohold-up.

Hindi naman itinanggi ng 2 suspek ang bintang ng panghohold-up.

Sinabi pa ng isa na nagawa lamang niya ito dahil sa maysakit umano ang ina at naka-confine sa isang pagamutan.

Mahaharap ang 2 suspek sa reklamong robbery hold-up, illegal possession of firearms at possession of bladed weapon.