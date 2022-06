DA itinangging may oversupply ng gulay sa bansa

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Itinanggi ng isang opisyal ng Department of Agriculture (DA) na may oversupply ng carrots sa bansa, matapos mag-viral ang isang larawan nang magsasakang binebenta nang bagsak presyo ang ani niyang gulay sa Benguet nitong nakaraang linggo.

Ayon kay DA-Cordillera Administrative Region (CAR) Director Cameron Odsey, may mga naibenta na ring carrot ang magsasaka bukod pa sa mga nakita sa kanyang larawan.

“Actually dalawa ang trucks nila…yung una nabenta nila nung araw nang magandang presyo, yung presyo nung araw na ‘yun ay P23-25 per kilo. Ngayon yung mga buyers naman na nanggaling ng Maynila ang gusto nila na yung bibilhin sa ganoong presyo yung maganda."

"So ibig sabihin, may mga di nabili. Yung kumbaga, pinagpilian. Yun namang pinagpilian, ay siyempre gusto ng farmer ay ibenta pa rin sa magandang presyo,” kuwento ni Odsey.

Pero problemado ang magsasaka dahil makalipas ang dalawang araw ay hindi pa rin niya naibenta ang kanyang mga produkto.

“’Yun daw natira na mga carrots ay ‘di na niya mabenta sa magandang presyo, at kailangan niya yung trak na yon para kumuha ulit ng mga produkto. So, nag-resort siya kumbaga sa social media para madispose agad-agad.”

Naibenta daw ng magsasaka ang lahat ng mga carrots sa loob ng isang oras matapos itong mai-post sa Facebook.

Ayon kay Odsey, maganda ang bentahan ngayon ng gulay sa CAR.

“Nagtatambakan lang dito kung may mga halimbawa, yung bagyo ganoon. Pero ngayon na wala naman mga bagyo, ay tuloy-tuloy po yung production natin at maganda po relatively, ibig ko sabihin ay maganda in the sense na hindi naman masyado mababa, kumukita ang mga farmer,” aniya.

Patuloy din aniya ang programa ng pamahalaan para ihatid ang mga inaning gulay ng mga magsasaka sa mas maraming konsyumer.

Kampante rin si Odsey na hindi magkakaroon ng problema sa produksyon ng gulay sa kabila ng banta ng food shortage sa bansa.

“Kung yung mga supply po dito sa ng mga gulay kasi yun namang mga nanggaling dito samin, itong mga highland vegetables, maganda po ang production lalo na itong mga buwan na wala namang mga typhoon kasi typhoon talagang nakakasira ng production,” paliwanag niya.

“Sa ngayon po, masasabi ko na ang production ng highland vegetables ay hindi po magkukulang.”

--TeleRadyo, 30 May 2022