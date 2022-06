Pagproseso ng reklamo ng vote buying, natapos na

Watch more News on iWantTFC

Natapos na ng Commission on Elections ang pagproseso sa mga reklamo ng vote buying. Nagpaalala rin ang komisyon sa lahat ng kumandidato nitong halalan na isumite na ang kanilang statement of contribution and expenditure o SOCE. Nagpa-Patrol, Jasmin Romero. TV Patrol, Linggo 29 Mayo 2022.