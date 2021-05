Green lane para sa mga vaccinated traveler papasok ng bansa 'di makatutulong : Leachon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi umano makatutulong sa ngayon ang panukalang magkaroon ng green lane para sa mga vaccinated traveler papasok sa Pilipinas dahil patuloy pa rin ang pagdami ng mga kaso sa bansa, ayon sa isang public health expert.

“Counterintuitive siya. While other countries bina-block tayo like sa Hong Kong, sa UK ‘di pa tayo makapasok because meron tayong variant 'yung P.3 tapos maraming restrictions, tayo naman very hospitable. Tayo lang ata ang bansa na kumpleto ang variant, inangkin natin lahat,” ayon kay Dr. Tony Leachon, dating adviser ng National Task Force Against COVID-19.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Leachon na patuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa ibang lugar sa bansa.

“Pagka-tayo nag green lane dito, tayo mismo ang gumagawa ng problema natin. Alam naman natin na ang variant nanggagaling sa ibang bansa. Hinay-hinay muna tayo dyan. Pagka-bumaba na ang cases saka natin isipin ang turismo,” sabi ni Leachon.

Magugunitang iminungkahi ng Department of Tourism na magkaroon ng "green lane" para sa may bakuna na laban sa COVID-19. Sa ilalim nito, maaaring mas maluwag ang dadaanang travel protocol.

Limitado pa rin ang pagpasok ng foreigners sa bansa sa gitna ng pandemya.

Para naman sa mga balikbayan, ia-assign ang mga OFW sa mga quarantine facility. Sa ika-7 araw sa pasilidad pa sila isasailalim sa COVID-19 test.

Negatibo man ang resulta, kailangan manatili sa quarantine facility hanggang 10 araw. Kailangan ding maglaan ng 4 na araw para sa home quarantine.

“The least of our concern, sa tingin ko, will be tourism. Maganda muna ngayon 'yung essential workers natin makapasok so that mabuhay ang ating ekonomiya, 'yung A2 ang ating mga senior citizens para hindi ma-confine 'yan, 'yung may comorbidity, unahin,” sabi ni Leachon.

- TeleRadyo 29 Mayo 2021