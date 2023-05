Isyu ng umano'y kudeta sa Kamara muling nabuhay

Watch more on iWantTFC

Nabuhay na naman ang umano'y kudeta sa Kamara, isang araw matapos magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at Speaker Martin Romualdez sa Cebu. Muling pinabulaanan ni Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na may kinalaman siya sa umano'y planong palitan si Romualdez. Nakaladkad pa si First Lady Liza Araneta Marcos sa isyu. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Linggo, 28 Mayo 2023