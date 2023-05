Watch more on iWantTFC

Natugunan na ng Gentle Hands Inc. ang mga tinukoy ng Department of Social Welfare and Development na umano'y paglabag nito. Pero hindi pa rin makabalik sa operasyon ang bahay ampunan sa Quezon City. Nagpa-Patrol, Anna Cerezo. TV Patrol, Linggo, 28 Mayo 2023