MAYNILA – Arestado ang tatlong magkakaibigan sa ikinasang buy-bust ng pulisya sa Pasay City nitong Biyernes.

Kasama sa mga nahuli sina alyas Tomboy, ang vendor na si alyas Maureen at Gertrics sa Barangay 145.

Sa loob ng isang computer shop nahuli ang tatlo matapos makipag-transaksyon sa isang police poseur buyer.

Narekober mula sa kanila ang 19 na sachet ng shabu na aabot sa 28 gramo at may street value na P190,400.

Inaalam pa ng mga awtoridad kung may kasama pang supplier ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang lugar ang mga nahuli.

Nasa kustodiya na ng Pasay PNP ang mga suspek para sa kaukulang kaso. – Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News