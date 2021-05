Private hospitals group nanawagan sa publiko na sumunod pa rin sa health protocols

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hiniling ng grupo ng mga pribadong ospital sa publiko na mahigpit pa rin na sumunod sa ipinatutupad na health at safety protocol matapos makitaan ng pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa ibang mga lugar sa bansa.

Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines (PHAPI), tumataas naman ngayon ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa mga malalaking siyudad sa bansa at nahihirapan na naman ang mga health facility na tugunan ang mga nangangailangang maospital.

“Ito pong mga cities na ito na sa ngayon tumataaas ay galing sa maluluwag na quarantine at siguro nalilimutan ng gating mga kababayan na wala namang sinasabi na pag nagluwag tayo hindi na natin kailangang sundin yung mga minimum health protocols,” sabi ni De Grano sa panayam sa TeleRadyo.

Nakitaan umano ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Iloilo, Zamboanga City, Palawan, maging sa Baguio at Cordilleras.

“Sa probinsya, mas kakaunti ang facilities nila mas madaling mapuno. Pagka ganun ang sitwasyon mas mahirap po. Kaya ibang mga lugar nagrerequest na mas mahigpit ang quarantine. Palagay ko pag hindi natin ginawa yun mao-overwhelm na naman ang kanilang hospital beds sa area na yun.

Mabilis aniyang mapuno ang mga ospital sa probinsya dahil hindi naman sila kaagad pwedeng magdagdag ng mga kama.



“Pag nag increase ng beds magdadagdag din ng staff. Hindi naman ganun kadali ang kumuha,” sabi niya.

Mas nagiging kampante umano ang mga Pilipino sa tuwing nagluluwag ng quarantine classification sa kanilang lugar.

“Wala pong sinasabi ang ating government, ang Department of Health, at mga doktor natin na kapag nagluwag ang inyong quarantine ay pwede na kayong hindi mag mask. Tuloy pa rin po ang pagma-mask, shield at hand washing, social distancing at magpabakuna po tayo. Kung di tayo magpapabakuna mahihirapan tayo na maresolba ang ating pandemya,” sabi niya.

- TeleRadyo 28 Mayo 2021