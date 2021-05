Or. Mindoro governor nais gawing optional ang paggamit ng S-PaSS ng mga biyahero

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hiniling ni Oriental Mindoro Gov. Humerlito Dolor sa Inter-Agency Task Force (IATF) na gawin na lamang optional ang paggamit ng S-Pass o ang Safe, Swift and Smart Passage para sa mga biyahero matapos makatanggap ng report na may mga taong nakahanap ng paraan para pagkaperahan ito.

Ayon kay Dolor, hindi lahat ay may smartphone at sanay na gumamit nito.

"Kaya sumulat po ako 2 days ago sa IATF at personally itong ni-receive ni Cabinet Secretary Karlo Nograles. Ang request ko po, sana gawin siyang optional,” sabi niya.

Inilunsad ng Department of Science and Technology (DOST) ang S-PaSS para hindi na mahirapan ang mga biyaherong makakuha ng impormasyon sa mga lugar na pupuntahan.

“Yun dating policy ng province na kung saan yung travel coordination pass ay ibinibigay ng local government unit doon sa mga hindi kayang mag-register using the smartphone, kasi nagiging biktima pa po ng maraming korapsiyon at saka fixers sa Batangas port. Marami na po akong report na natanggap, kaya po ako sumulat kay IATF two days ago,” sabi niya.

Hindi na napalawig pa ng gobernador ang tungkol sa nareport sa kaniyang isyu ng korapsiyon at fixers sa naturang pantalan.

Pero ayon sa kaniya, mabilis naman inaksiyunan ni Nograles ang kaniyang liham.

“Agad ay pinatawag sa amin ang DOST na siyang nag-develop ng S-PaSS upang magkaroon ng pag-uusap, ano yung best way to address yung concern ng Oriental Mindoro, ayon sa aking request,” sabi niya.

Samantala, inilunsad ng lalawigan nitong Miyerkoles ang Oriental Mindoro COVID Command Center para sa mas maayos na referral ng mga pasyenteng kinakailangang ma-confine sa mga ospital.

“Meron na tayong centralized COVID hospital command kung saan doon tatawag yung municipal health o city health o mamamayang kailangang dalhin sa ospital, para yung mismong command center ang nagre-refer doon sa may available na kwarto. So mas mabilis yung response,” sabi niya.

Sinabi rin niyang mas stable na ang mga kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar ngayon kumpara noong nakaraang buwan.

“Nagsimula lang naman yan nung nag-open ang borders noong March 1. From 7 active positive cases, lumobo ulit. Pero ngayon, mas controlled. Nagba-vary na lang between 490 to 510 active cases, pero hindi na lumalampas doon,” sabi niya.

- TeleRadyo, 27 Mayo 2021