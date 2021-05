'Economic charter change' aprubado sa second reading sa Kamara

Watch more in iWantTFC

Aprubado na ng Kamara sa second reading ang Resolution of Both Houses No. 2 na layong amyendahan ang Saligang Batas para mabigyan ng poder ang mga mambabatas na baguhin ang limitasyon sa pagnenegosyo ng mga dayuhan sa bansa. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Huwebes, 27 Mayo 2021