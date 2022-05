Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Isa ang patay habang 11 ang sugatan matapos araruhin ng isang trailer truck ang pitong sasakyan sa kanto ng Ortigas Avenue at C5 sa Pasig City nitong Miyerkoles sa gabi.

Sa ulat ng Pasig Traffic Division, binabaybay ng truck ang Ortigas nang mawalan umano ito ng kontrol at banggain ang tatlong SUV, tatlong motor at isang bus.

Ayon sa driver ng truck, papunta siya ng Pasig para magdeliver ng perishable goods nang mawalan umano siya ng preno.

Ang pahinante naman niya ay agad na tumakas matapos ang insidente.

Ang ilan sa mga driver ng sasakyan na kasama sa karambola ay nakaligtas, pero malaking abala anila ito dahil gamit nila sa trabaho ang napinsala ng truck.

Kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to property ang haharapin ng suspek na naka-detain na sa Pasig Traffic Division. – Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News