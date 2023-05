Kaso ng Arcturus subvariant, nadagdagan ng 17: DOH

Watch more on iWantTFC

Labimpito pang bagong kaso ng omicron subvariant na Arcturus ang na-detect sa Pilipinas. Ipinayo ng mga eksperto na huwag maging kampante at patuloy na mag-ingat laban sa COVID-19, lalo na ang senior citizens, may comorbidity at immunocompromised. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Huwebes, 25 Mayo 2023