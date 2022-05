Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Nasa 233.6 kilo ng mishandled frozen meat ang kinumpiska ng National Meat Inspection Service sa Antipolo City.

Hangad ng isinagawang inspeskyon na matiyak ang tamang pag-handle at distribusyon ng frozen meat sa city market.

Napag-alaman ng NMIS na ang ilang meat shops ay nagtitinda umano ng mga karne ng baboy na walang kaukulang meat inspection certificate.

Ang mga kumpiskadong karne diretsong ibinaon sa lupa dahil hindi ito “fit for human consumption” at maaaring magdulot ng iba’t ibang sakit.

Ilan sa mga posibleng kahinatnan nang pagkain ng mga confiscated meat ay ang pagsusuka, diarrhea at pananakit ng tiyan.

Sa ilalim ng Department of Agriculture Administrative Order No. 06, series of 2012, at Meat Inspection Code of the Philippines, kinakailangan na may malinis na lagayan ang mga itinitindang karne lalo na ang mga frozen.—Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News