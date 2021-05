PANOORIN: Fresh batch ng dolomite sand itinambak sa Manila Bay

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy ang pagtambak ng gobyerno ng crushed dolomite sa bahagi ng Manila Bay.

Nilagyan din ng mga geotube ang perimeter sa beach area para maproteksiyonan ang buhangin.

Sabi ng Department of Environment and Natural Resources nitong Linggo, masyado pang maaga para masabi kung nawa-wash out o inaanod na ang dolomite sand na itinambak sa Manila Bay.

Ayon kay Environment Undersecretary Jonas Leones, normal din naman ang pag-erode ng buhangin sa mga dagat. Inaasahang matatapos ang beach nourishment project sa Hunyo o Hulyo.

Pahayag ng grupong Oceana, nage-erode na ang dolomite sand sa Manila Bay.

“From December 2020 to February 2021, this dolomite beach has eroded by at least 300 square meters. They are refilling it again and even extending the area,” ani Oceana Vice President Gloria Ramos.