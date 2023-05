Watch more on iWantTFC

Sa 149 na batang na-rescue ng Department of Social Welfare and Development sa ipinasarang ampunan na Gentle Hands Inc., may 23 pang bata ang hindi nakasama, at inaalam pa kung bakit wala sa nasabing pasilidad. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Miyerkoles, 24 Mayo 2023