Gobyerno naghahanda na sa hagupit ni bagyong Betty

Watch more on iWantTFC

Puspusan na ang paghahanda ng pamahalaan sa bagyong Mawar na tatawaging Betty kapag nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. May mga paalala naman ang Office of Civil Defense para maging ligtas sa bagyo. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Miyerkoles, 24 Mayo 2023.