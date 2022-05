Task Force Bangon Marawi hinahabol ang ilang proyekto

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Hinahabol pa ng Task Force Bangon Marawi ang pagpapatayo ng ilang mga istruktura sa lungsod matapos ang mga lockdown na dulot ng COVID-19 pandemic.

“Kasi nga kung maaalaala niyo, yung atin target ay June, matapos sana sa June ano, but may mga projects na talagang na-delay, kasi nag-alisan yung mga workers natin during the pandemic. Yung umuwi, yung iba hindi na bumalik, so kailangan maghanap ng bago,” kuwento ni Task Force Bangon Marawi spokesperson Felix Castro.

“But hinahabol pa rin natin na matapos lahat ‘yan, of course funded naman na yung mga projects so tuloy-tuloy din yan for this year, may P1 billion pa tayo na ini-implement,” aniya.

Una nang sinabi ni Task Force Bangon Marawi head Eduardo del Rosario nitong Lunes na 72 porsiyento na ng mga rehabilitation projects sa lungsod ang nakumpleto na.

Ayon kay Castro, kabilang sa mga naipatayo na ang mga barangay hall at ilang kalsada sa Marawi.

“Marami na tayong mga nakumpleto, yung barangay halls, karamihan ay na-inaugurate na natin, yung iba in different stages of completion, nagpagawa tayo ng barangay hall sa Maa pati sa labas.”

“So 96 barangay halls ‘yun, yung mga kalsada almost finished na, sa loob at sa labas ng Maa yun, yung School of Living Tradition, museum, nag-ribbon cutting na tayo doon sa Sarimanok Sports Stadium, yung mga school buildings, different stages of completion.”

May kuryente na rin sa most affected area ng Marawi, sabi ng opisyal.

Nitong buwan, inanunsiyo na rin ng nited Nations Human Settlements Program (UN-Habitat) na natapos na nila ang pagpapatayo ng 1,000 permanenteng tirahan para sa mga taga-Marawi.

--TeleRadyo, 24 May 2022